В Шахтах экс-депутат и инженер осуждены за воровство газа на 46 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Ростовской области.
В суде установлено, что Игорь Кундрат и Антон Алькозин действовали группой. Они пытались уменьшить затраты предприятий ООО «Кундрат» и ООО «ПК Кундрат», поэтому с сентября 2016 по март 2020 занижали показатели счётчиков. Так им удалось провести «мимо кассы» более шести млн кубометров газа. Ущерб составил более 46 млн рублей.
Как уточняют шахтинские СМИ, речь идёт о двух фирмах — пекарне и кондитерской. Ранее Кундрат занимал высокую должность — был депутатом донского парламента.
Приговором суда Кундрат и Алькозин признаны виновными. Каждого на четыре года отправили в колонию общего режима. В зале суда обоих взяли под стражу. Приговор в силу ещё не вступил и может быть обжалован.
А ранее мы сообщали, что экс-министр ЖКХ Дона Андрей Майер не смог оспорить уголовный срок.