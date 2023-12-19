Российские войска отразили 10 атак ВСУ у озера Лиман и села Синьковка

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление не достигло целей, связав это с тем, что Украина, по его мнению, не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск. 14 декабря Путин заявил, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение, а также подчеркнул, что ВСУ несут чувствительные потери.