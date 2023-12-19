Житель Озерска сделал замечание прожорливому гостю, тот накинулся на него с угрозами

Инцидент случился в квартире жителя Озерска. Там что-то отмечали два приятеля: выпивали и закусывали. В какой-то момент хозяин квартиры заметил, что приятель… много ест. Мужчина сказал об этом, чем и разозлил гостя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.