Житель Озерска сделал замечание прожорливому гостю, тот накинулся на него с угрозами

Инцидент случился в квартире жителя Озерска. Там что-то отмечали два приятеля: выпивали и закусывали. В какой-то момент хозяин квартиры заметил, что приятель… много ест. Мужчина сказал об этом, чем и разозлил гостя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Гость накинулся на друга. Он повалил приятеля на диван и стал душить его, высказывая при этом угрозы убийством. Оттащить разъяренного мужчину смогли только дамы, которые находились в квартире.
Заведено уголовное дело. Агрессору грозит до 2 лет лишения свободы.