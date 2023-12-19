Неубранные последствия непогоды убивают и калечат петербуржцев

Возле дома на проспекте Мечникова обнаружили бездыханное тело мужчины. Голова погибшего находилась под снегом. Предположительно, смерть насупила из-за схода ледяной массы сверху.
Второй случай произошел в Мучном переулке. Пострадавший остался жив, но получил травмы, потребовалась госпитализация. Свидетелям происшествия пришлось выкапывать петербуржца из-под завала.
Третий за день инцидент с падением льда с крыш привел к травмированию троих рабочих возле «СКА Арены». На их автомобиль упал заледенелый снег. Один из пострадавших оказался в реанимации, двое других в состоянии средней степени тяжести.