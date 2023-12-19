Появились подробности смертельного ДТП с фурами трассе в Пермском крае

Подробности ДТП с фурами на трассе в Пермском крае, где погиб водитель автомобиля «Газель», рассказали в ГИБДД региона.
Авария произошла 18 декабря около 21.50 на 439-м километре автодороги «Подъезд к Перми». По ней от трассы М-7 «Волга» в сторону Очёра ехал грузовик MAN с полуприцепом. За рулём находился водитель 1970 года рождения — житель Московской области.
«По предварительной информации, на 439 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения для совершения обгона в зоне действия знака “Обгон запрещён” и допустил столкновение с автомобилем “Газель” под управлением жителя Самары 1987 года рождения», — рассказали в ГИБДД.
Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия. Проводится проверка.