Появились подробности смертельного ДТП с фурами трассе в Пермском крае

Авария произошла 18 декабря около 21.50 на 439-м километре автодороги «Подъезд к Перми». По ней от трассы М-7 «Волга» в сторону Очёра ехал грузовик MAN с полуприцепом. За рулём находился водитель 1970 года рождения — житель Московской области.