В Прикамье девушка выследила преступника и сдала полиции

Девушки в Прикамье помогли полиции поймать преступников, сообщает МВД по Пермскому краю.
Руководство соликамской полиции вынесло благодарность двум местным жительницам, которые помогли найти злоумышленников. Один из них совершил серию краж, а другой тяжкое преступление.
Так, Мария Породько помогла поймать серийного вора. В Соликамске было зарегистрировано несколько краж из частных домов. Злоумышленник перелезал через забор, разбивал окна, снимал навесные замки и забирал все ценные вещи. Обокрав 4 дома за несколько дней, он нанёс ущерб в 80 тыс. рублей. Оказалось, что к кражам причастен судимый ранее 22-летний уроженец Чердынского района. Поймать его помогла хрупкая девушка. Мария обратила внимание на незнакомца, который вечером шёл по улице с двумя полными рюкзаками, постоянно озираясь. Девушка продолжила наблюдение и увидела, что он скрылся в заброшенном доме. Девушка обратилась в дежурную часть и описала ситуацию.
«Вместе с нарядом ДПС девушка проехала по улицам города и возле одного из магазинов узнала мужчину, которого видела ранее. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть. Похищенное имущество было возвращено законным владельцам, а злоумышленник отбывает наказание в местах лишения свободы», — рассказали в полиции.
А Ольга Залесова помогла поймать опасного преступника, который совершил тяжкое преступление. В дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что в Соликамске в частном секторе совершено тяжкое преступление. Полиции нужно было установить личность подозреваемого и узнать, где он находится. Ольга узнала злоумышленника по ориентировкам, сообщила об этом полиции и оказала содействие в его быстром задержании. Подозреваемого заключили под стражу.