В Прикамье девушка выследила преступника и сдала полиции

Так, Мария Породько помогла поймать серийного вора. В Соликамске было зарегистрировано несколько краж из частных домов. Злоумышленник перелезал через забор, разбивал окна, снимал навесные замки и забирал все ценные вещи. Обокрав 4 дома за несколько дней, он нанёс ущерб в 80 тыс. рублей. Оказалось, что к кражам причастен судимый ранее 22-летний уроженец Чердынского района. Поймать его помогла хрупкая девушка. Мария обратила внимание на незнакомца, который вечером шёл по улице с двумя полными рюкзаками, постоянно озираясь. Девушка продолжила наблюдение и увидела, что он скрылся в заброшенном доме. Девушка обратилась в дежурную часть и описала ситуацию.