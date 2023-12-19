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Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане

Утром 19 декабря 2023 года на трассе Самара-Шымкент вблизи поселка Кызылжар произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Согласно данным Управления образования Актюбинской области, в ДТП погибли два ученика и один педагог.

Они, как уточнили в ведомстве, направлялись на районный этап республиканской олимпиады.

Также сказано, что все обстоятельства трагедии выясняются.

«Остальные детали происшествия будут сообщены дополнительно по мере поступления информации», — заключили в Управлении.

В региональной полиции корреспонденту Zakon.kz уточнили, что Toyota Alphard и грузовик Volvo столкнулись в 08:30.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры Toyota Alphard, мужчина и двое школьников (2007 года рождения) погибли на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются».Пресс-служба ДП Актюбинской области.

Как отметили в Комитете по охране прав детей, семьям погибших будет оказана необходимая поддержка, ученикам соответствующая психологическая помощь.

Минпросвещения напоминает, что руководителям организаций образования необходимо усилить работу по обеспечению безопасной перевозки детей в зимний период. Инструктаж по технике безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм ранее был направлен в организации образования.