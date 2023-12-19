Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане

Согласно данным Управления образования Актюбинской области, в ДТП погибли два ученика и один педагог.
Они, как уточнили в ведомстве, направлялись на районный этап республиканской олимпиады.
Также сказано, что все обстоятельства трагедии выясняются.
«Остальные детали происшествия будут сообщены дополнительно по мере поступления информации», — заключили в Управлении.
В региональной полиции корреспонденту Zakon.kz уточнили, что Toyota Alphard и грузовик Volvo столкнулись в 08:30.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры Toyota Alphard, мужчина и двое школьников (2007 года рождения) погибли на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются».Пресс-служба ДП Актюбинской области.
Как отметили в Комитете по охране прав детей, семьям погибших будет оказана необходимая поддержка, ученикам соответствующая психологическая помощь.
Минпросвещения напоминает, что руководителям организаций образования необходимо усилить работу по обеспечению безопасной перевозки детей в зимний период. Инструктаж по технике безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм ранее был направлен в организации образования.