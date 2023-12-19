Как в тумане: Жительница Еманжелинска перевела мошенникам 3 млн

Женщина рассказала, что ей в мессенджере позвонил якобы сотрудник банка и предложил инвестировать средства в одну из интернет-платформ. На номер телефона, который продиктовал звонящий, женщина перевела 5 тыс. рублей. Затем она, думая, что вкладывает в акции, отправила еще 200 тысяч.
«Далее, используя приемы психологического воздействия, аферисты убедили застраховать брокерский счет на 300 тыс. рублей. В течение нескольких недель под руководством мошенников женщина переводила как личные сбережения, так и заемные средства. Сумма ущерба составила 2 млн 752 тыс. рублей», — добавили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).