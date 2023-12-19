Как в тумане: Жительница Еманжелинска перевела мошенникам 3 млн

Женщина рассказала, что ей в мессенджере позвонил якобы сотрудник банка и предложил инвестировать средства в одну из интернет-платформ. На номер телефона, который продиктовал звонящий, женщина перевела 5 тыс. рублей. Затем она, думая, что вкладывает в акции, отправила еще 200 тысяч.