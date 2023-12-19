В Башкирии вынесли приговор «покупателю» липовых больничных

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте прошлого года к врачу обратился мужчина, работающий вахтовым методом, с предложением за денежное вознаграждение оформлять листки нетрудоспособности для представления по месту трудоустройства.
Сотрудник больницы по достигнутой договоренности с марта по декабрь 2022 года выдал своему пациенту три больничных, за что получил 15 тысяч рублей. Сумма вознаграждений составляла 5 тысяч и перечислялась на банковскую карту доктора.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Ранее приговором суда взяткополучатель признан виновным по статьям «получение взятки» и «служебный подлог», ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Ранее «Башинформ» информировал о том, кто в Башкирии чаще всего дает и берет взятки и в каком размере.