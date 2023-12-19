Челябинская полиция выдворила из страны больше полусотни мигрантов: результаты рейда

«Возбуждено 23 уголовных дела за фиктивную постановку на миграционный учет. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 49 иностранцам. Принято два решения о депортации в отношении иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В 2023 году возбуждено 927 уголовных дел в сфере миграции. К уголовной ответственности привлекли привлечено 590 фигурантов. В принудительном порядке за границу выдворили 1156 мигрантов.
Полиция вместе с сотрудниками Управления по вопросам миграции и силовиками проводят проверки гостиниц, общежитий, хостелов, рынков, точках стихийной торговли и на стройке.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что мигрантов-уклонистов лишили гражданства в Челябинске: первый случай в истории России.