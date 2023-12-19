Челябинская полиция выдворила из страны больше полусотни мигрантов: результаты рейда

«Возбуждено 23 уголовных дела за фиктивную постановку на миграционный учет. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 49 иностранцам. Принято два решения о депортации в отношении иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.