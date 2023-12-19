Годовалая малышка отравилась снегом во время прогулки в Мурино

Во Всеволожскую клиническую больницу привезли годовалую девочку, которая отравилась снегом в Мурино. У ребенка диагностировали токсическое действие неуточненного вещества. Малышка была в тяжелом состоянии. Ее забрали 17 декабря из квартиры на улице Шувалова. Об этом во вторник, 19 декабря, пишет АН «Оперативное прикрытие».
— У ребенка двусторонний пневмоторакс — патологическое скопление воздуха или других газов в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. Это приводит к нарушению обмена веществ и дыхательной недостаточности, — говорится в сообщении источника.
Мама малышки рассказала, что днем во время прогулки девочка упала на снег и съела некоторое его количество. Когда семья вернулась домой, дочери стало плохо.
Семья пострадавшей девочки — полная. Не состоит на учетах.