Под Новосибирском троих детей эвакуировали из горящего дома

Возгорание в частном доме, расположенном в деревне Новый Шарап, произошло примерно в полночь. В жилом строении был установлен автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем (АДПИ), сигнал с которого сразу поступил в пожарную охрану. Кроме того, благодаря звуковой сигнализации родители сумели вовремя эвакуировать на улицу троих маленьких детей. К прибытию огнеборцев людей в горящем здании не было.
— За пять минут пожар был ликвидирован на общей площади 30 квадратных метров. Огонь повредил веранду и незначительно обрешетку кровли дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Сейчас дознаватели спасательного ведомства выясняют причины ЧП. По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания кабеля в системе подогрева пола в одной из комнат.
Многодетную семью, чье жилище было повреждено пожаром, приютили соседи.
Иван ЛУДНОВ.