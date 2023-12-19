Под Новосибирском троих детей эвакуировали из горящего дома

Возгорание в частном доме, расположенном в деревне Новый Шарап, произошло примерно в полночь. В жилом строении был установлен автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем (АДПИ), сигнал с которого сразу поступил в пожарную охрану. Кроме того, благодаря звуковой сигнализации родители сумели вовремя эвакуировать на улицу троих маленьких детей. К прибытию огнеборцев людей в горящем здании не было.