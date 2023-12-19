Аким Шымкента рассказал подробности трагедии в ДК «Фосфорник»

В результате обрушения погиб один молодой человек, его тело было извлечено из-под завалов с использованием специализированной техники и усилий спасателей. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Габит Сыздыкбеков также отметил, что до происшествия вокруг здания были установлены предупредительные ленты, а рядом дежурил полицейский патруль — все это делалось с целью предотвращения подобных трагедий.
На данный момент вокруг здания ДК «Фосфорник» дежурят полицейские экипажи. Мэр призвал родителей обращать внимание своих детей на опасность посещения заброшенных и строящихся объектов.
Стоит отметить, что здание «Фосфорника» ранее принадлежало частной компании «Дархан групп», одним из основателей которой был Тохтар Тулешов, осужденный за попытку захвата власти. 13 ноября объект был передан в государственную собственность.