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Аким Шымкента рассказал подробности трагедии в ДК «Фосфорник»

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поделился информацией о несчастном случае, произошедшем в заброшенном здании бывшего ДК «Фосфорник». Согласно его словам, группа студентов незаконно проникла на территорию объекта, где один из них поднялся на второй этаж и стал свидетелем обрушения конструкций, сообщает El.kz.

В результате обрушения погиб один молодой человек, его тело было извлечено из-под завалов с использованием специализированной техники и усилий спасателей. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Габит Сыздыкбеков также отметил, что до происшествия вокруг здания были установлены предупредительные ленты, а рядом дежурил полицейский патруль — все это делалось с целью предотвращения подобных трагедий.

На данный момент вокруг здания ДК «Фосфорник» дежурят полицейские экипажи. Мэр призвал родителей обращать внимание своих детей на опасность посещения заброшенных и строящихся объектов.

Стоит отметить, что здание «Фосфорника» ранее принадлежало частной компании «Дархан групп», одним из основателей которой был Тохтар Тулешов, осужденный за попытку захвата власти. 13 ноября объект был передан в государственную собственность.

несчастный случай