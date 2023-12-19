Аким Шымкента рассказал подробности трагедии в ДК «Фосфорник»

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поделился информацией о несчастном случае, произошедшем в заброшенном здании бывшего ДК «Фосфорник». Согласно его словам, группа студентов незаконно проникла на территорию объекта, где один из них поднялся на второй этаж и стал свидетелем обрушения конструкций, сообщает El.kz.