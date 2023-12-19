В Минске на втором кольце произошел транспортный затор: почти два часа стояли троллейбусы

Движение троллейбусов № 12,33,34,92 было организовано до улицы Толбухина, маршрута № 38 — до 2-го кольца, маршрута № 53 по ул. Я. Купалы, Куйбышева, Хоружей, Шевченко, Каховская, Карастояновой.



По информации «Яндекс. Пробки» в районе площади Бенгалор также зафиксировано три ДТП.



Спустя почти два часа, в 9.30, движение транспорта возобновилось.