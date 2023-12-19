Движение троллейбусов № 12,33,34,92 было организовано до улицы Толбухина, маршрута № 38 — до 2-го кольца, маршрута № 53 по ул. Я. Купалы, Куйбышева, Хоружей, Шевченко, Каховская, Карастояновой.
По информации «Яндекс. Пробки» в районе площади Бенгалор также зафиксировано три ДТП.
Спустя почти два часа, в 9.30, движение транспорта возобновилось.
В Минске на втором кольце произошел транспортный затор: почти два часа стояли троллейбусы
По информации предприятия «Минкстранс» и УГАИ, с 07:45 в центре Минска, на площади Бангалор, во всех направлениях произошла остановка движения троллейбусов. Из-за повреждения контактной сети стоят маршруты № 12,33,34,38,46,53,55,92.
Движение троллейбусов № 12,33,34,92 было организовано до улицы Толбухина, маршрута № 38 — до 2-го кольца, маршрута № 53 по ул. Я. Купалы, Куйбышева, Хоружей, Шевченко, Каховская, Карастояновой.