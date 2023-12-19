Спецборт МЧС доставил 8-летнего школьника из Челябинска в Нижний Новгород

Перевозка юного пациента осуществлялась на самолете Ан-148. Он оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы следить за состоянием здоровья детей и взрослых во время полета. Мальчика сопровождали врачи. Лечение ребенок будет проходить в Приволжском исследовательском медицинском университете.