Спецборт МЧС доставил 8-летнего школьника из Челябинска в Нижний Новгород

Спецборт МЧС доставил 8-летнего школьника, нуждавшегося в срочной медпомощи, из Челябинска в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Перевозка юного пациента осуществлялась на самолете Ан-148. Он оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы следить за состоянием здоровья детей и взрослых во время полета. Мальчика сопровождали врачи. Лечение ребенок будет проходить в Приволжском исследовательском медицинском университете.
Напомним, что летом 2023 года спецборт МЧС доставил мальчика с ожогами из Волгограда в Нижний Новгород. Также самолет сопроводил пациентов из Грозного, которые пострадали во время пожара.