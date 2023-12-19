В Тольятти хирурги удалили у женщины опухоль весом 24 килограмма

Тольяттинка была госпитализирована после потери сознания на улице. Как выяснили позже медики, женщина три года видела, что у неё аномально растёт живот, и появилась быстрая усталость. Однако обращаться к врачам тольяттинка боялась. Это привело к тому, что она попала в больницу в бессознательном состоянии с улицы. По словам врача онколога, состояние женщины было настолько сложным, что единственным вариантом было только операционное вмешательство.