В Тольятти хирурги удалили у женщины опухоль весом 24 килограмма

Тольяттинские хирурги удалили у местной жительницы опухоль диаметром более 60 сантиметров и весом в 24 килограмма, сообщает паблик "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП).
Тольяттинка была госпитализирована после потери сознания на улице. Как выяснили позже медики, женщина три года видела, что у неё аномально растёт живот, и появилась быстрая усталость. Однако обращаться к врачам тольяттинка боялась. Это привело к тому, что она попала в больницу в бессознательном состоянии с улицы. По словам врача онколога, состояние женщины было настолько сложным, что единственным вариантом было только операционное вмешательство.
Операция прошла успешно, и страхи женщины были напрасными — новообразование оказалось доброкачественным.
После двухнедельного пребывания в больницы женщину выписали домой. Её состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Напомним, что летом 2023 года самарские врачи обнаружили у женщины кисту в животе весом более семи килограммов, и опухоль щитовидки. Женщине сделали две опрерации. И киста и опухоль были доброкачественными.