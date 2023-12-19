Накануне стало известно еще о нескольких случаях падения на людей сосулек и наледи с крыш. Днем травмы получила женщина у станции метро «Выборгская», пострадал мужчина в Мучном переулке, сразу трое попали в больницу после схода наледи у спорткомплекса «СКА-Арена».
Ранее «Ъ-СПб» писал о первом смертельном случае в связи с падением наледи в Петербурге — на проспекте Мечникова погиб 31-летний мужчина. СК возбудил уголовное дело. Владельцу балкона, с которого сошел снег, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В Петербурге подсчитали число пострадавших людей и машин от наледи и гололеда
По итогам второго дня оттепели в травмпункты Санкт-Петербурга обратились уже 16 человек, пострадавших от наледи и гололеда. Кроме этого, поврежденными оказались 11 автомобилей. Об этом со ссылкой на экстренные службы 19 декабря сообщает 78.ru.
Накануне стало известно еще о нескольких случаях падения на людей сосулек и наледи с крыш. Днем травмы получила женщина у станции метро «Выборгская», пострадал мужчина в Мучном переулке, сразу трое попали в больницу после схода наледи у спорткомплекса «СКА-Арена».