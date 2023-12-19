В Воронеже на Пушкинской два балкона рухнули на припаркованные авто

В Воронеже на улице Пушкинской, 18 ночью обрушились два балкона с 3 и 4 этажей со стороны двора, рассказали в пресс-центре ЖКХ.
ЧП произошло примерно в 2:32. Пострадавших нет, но рухнувшие конструкции повредили два припаркованных автомобиля.
«Специалисты УК “Ленинского района” были на месте уже около 3:00. Место обрушения конструкций огородили. В ближайшее время с помощью спецтехники планируется убрать упавшие плиты с ограждением. Вероятно, старые, признанные аварийными конструкции не выдержали и обвалились под давлением мокрого снега», — прокомментировали случившееся в УК.