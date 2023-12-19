Раскрыта причина смерти 14-летнего боксера на соревнованиях в Первоуральске

Трагедия произошла 17 декабря во время Открытого первенства по боксу в Первоуральске. Мальчик пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, но ребенка спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске.