В Минусинске зафиксирована вспышка бешенства

Указом губернатора Красноярского края в Минусинске до 23 января 2024 года введен карантин по бешенству животных. Как сообщает администрация города, очаг заболевания обнаружен в старой части города — на улице Спартака.
Напоминаем, что бешенство — особо опасное заболевание, общее для человека и животных. Основные переносчики вируса — дикие животные (волки, лисы, дикие кошки, рыси, летучие мыши, ежи, грызуны), сельскохозяйственные животные и домашние животные. Передается со слюной при укусе больным животным.