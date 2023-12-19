Двоих иностранцев держали в трудовом рабстве в Таразе

Пострадавшие, 24 и 40 лет, обратились во второй отдел полиции УП Тараза с заявлением о трудовой эксплуатации. Они рассказали, что у них были отобраны документы, удостоверяющие личность, после чего их заставили работать на строительных объектах в Таразе. Сбежав, они столкнулись с требованиями «хозяина» вернуть документы за деньги.
В рамках досудебного расследования по статье 126 ч.3 п. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное лишение свободы»), полиция задержала 35-летнего жителя Туркестанской области. Он был задержан при попытке получения 200 тысяч тенге из запрашиваемых 500 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. У него были изъяты денежные средства в размере 200 тысяч тенге, мобильный телефон и документы.
Следствие по данному уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия.