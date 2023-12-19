Двоих иностранцев держали в трудовом рабстве в Таразе

Пострадавшие, 24 и 40 лет, обратились во второй отдел полиции УП Тараза с заявлением о трудовой эксплуатации. Они рассказали, что у них были отобраны документы, удостоверяющие личность, после чего их заставили работать на строительных объектах в Таразе. Сбежав, они столкнулись с требованиями «хозяина» вернуть документы за деньги.