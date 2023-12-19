«Шериф» обманул хабаровчан на автостраховках на 1,6 миллиона рублей

Железнодорожный районный суд Хабаровска рассмотрит уголовное дело в отношении участников организованной преступной группировки, которая промышляла с помощью мошенничества в сфере автострахования. Обвинительное заключение по нему утвердил заместитель прокурора региона. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе надзорного органа.
— По версии следствия, с июня 2021-го по апрель 2023 года пятеро обвиняемых, действуя в составе организованной преступной группы, создали юридический центр «Шериф». Его сотрудник, представляясь экспертом, проводил оценку повреждений автомобиля клиента, оглашал заниженную сумму возможного страхового возмещения, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева. — После этого центр заключал с клиентом соглашение на эту заниженную сумму. Менеджер убеждал автовладельца в необходимости оформления нотариальной заверенной доверенности на предпринимателя — участника преступной группы, скрывая от клиента информацию о том, что данная доверенность предоставляет право получения ими страхового возмещения без участия клиента.
Затем злоумышленники передавали в страховую компанию документы, получали полную сумму страховки, а с клиентом рассчитывались по ранее оговорённой заниженной стоимости. Разницу оставляли себе. В ходе следствия удалось установить, что участники преступной группировки таким способом похитили у 25 граждан свыше 1,6 миллиона рублей.