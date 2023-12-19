«Шериф» обманул хабаровчан на автостраховках на 1,6 миллиона рублей

— По версии следствия, с июня 2021-го по апрель 2023 года пятеро обвиняемых, действуя в составе организованной преступной группы, создали юридический центр «Шериф». Его сотрудник, представляясь экспертом, проводил оценку повреждений автомобиля клиента, оглашал заниженную сумму возможного страхового возмещения, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева. — После этого центр заключал с клиентом соглашение на эту заниженную сумму. Менеджер убеждал автовладельца в необходимости оформления нотариальной заверенной доверенности на предпринимателя — участника преступной группы, скрывая от клиента информацию о том, что данная доверенность предоставляет право получения ими страхового возмещения без участия клиента.