ДТП со смертельным исходом в Воложинском районе: пенсионерка переходила дорогу без фликера

Вчера, 18 декабря, в Воложинском районе около 18.00 34-летний минчанин за рулем Kia Rio на 74-м км автодороги М6 Минск-Гродно совершил наезд на пешехода. 60-летняя жительница Лиды пересекала проезжую часть дороги в неположенном месте и уже находилась на полосе движения автомобилиста. В результате наезда женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП. Световозвращающими элементами она обозначена не была, уточнили в Госавтоинспекции. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.
ГАИ Минской области напоминает уязвимым участникам дорожного движения: использование световозвращающих элементов на одежде снижает риск наезда на пешеходов в темное время суток в 6−8 раз. Водитель при движении автомобиля со скоростью около 40 км/ч с использованием ближнего света фар может заметить пешехода на расстоянии около 25 м, что не оставляет ему возможности успеть затормозить и избежать наезда. Если пешеход использует световозвращающие элементы, то водитель может заметить его с расстояния более 150 м.
Как добавили в ГАИ, по-прежнему основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются неправильный выбор скорости в сложившихся погодных и дорожных условиях, недисциплинированность пешеходов и невнимательность водителей при проезде перекрестков и маневрировании.