ДТП со смертельным исходом в Воложинском районе: пенсионерка переходила дорогу без фликера

ГАИ Минской области напоминает уязвимым участникам дорожного движения: использование световозвращающих элементов на одежде снижает риск наезда на пешеходов в темное время суток в 6−8 раз. Водитель при движении автомобиля со скоростью около 40 км/ч с использованием ближнего света фар может заметить пешехода на расстоянии около 25 м, что не оставляет ему возможности успеть затормозить и избежать наезда. Если пешеход использует световозвращающие элементы, то водитель может заметить его с расстояния более 150 м.