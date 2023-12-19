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Калининградец угнал два автомобиля, на одном из которых улетел в кювет и перевернулся

В Калининграде полиция задержала угонщика, который опрокинул чужой автомобиль в кювет.
ДПС
Источник: РИА "Новости"

А началось всё с заявлений об угоне автомобилей, поступивших от 54-летнего жителя Калининграда и 28-летнего жителя Светлого.

Обе иномарки были припаркованы у жилых домов: житель областного центра лишился «Ситроена», а житель Светлого — «Ауди».

Угонщик сел в «Ауди», соединив провода замка зажигания. Прокатившись на транспортном средстве, он бросил его на улице, когда закончился бензин. Затем, уже в Калининграде, таким же способом подозреваемый завел «Ситроен», оставленный владельцем у дома по улице Сержанта Мишина, и направился на машине в Гурьевск, но по дороге не справился с управлением и съехал в кювет, после чего сбежал.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек — 38-летний калининградец. Как оказалось, подозреваемый уже был судим за угон автомобиля.

Угонщик задержан. Возбуждены уголовные дела.

ГИБДД