Калининградец угнал два автомобиля, на одном из которых улетел в кювет и перевернулся

Угонщик сел в «Ауди», соединив провода замка зажигания. Прокатившись на транспортном средстве, он бросил его на улице, когда закончился бензин. Затем, уже в Калининграде, таким же способом подозреваемый завел «Ситроен», оставленный владельцем у дома по улице Сержанта Мишина, и направился на машине в Гурьевск, но по дороге не справился с управлением и съехал в кювет, после чего сбежал.