От коляски отлетели колеса. На Новочеркасском лед упал на маму с ребенком

Инцидент произошел около восьми утра у дома 37, корпус 1 по Новочеркасскому проспекту, сообщили «Фонтанке» очевидцы. По их словам, женщина шла по тротуару с прогулочной коляской, в которой была ее двухлетняя дочь. Глыба льда с крыши упала именно на ребенка. Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса. Девочка получила травму головы.