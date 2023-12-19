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От коляски отлетели колеса. На Новочеркасском лед упал на маму с ребенком

Двухлетнюю девочку увезли в больницу после падения льда на коляску в Петербурге.

Скорую вызвали очевидцы падения льда на коляску с ребенком в Красногвардейском районе.

Инцидент произошел около восьми утра у дома 37, корпус 1 по Новочеркасскому проспекту, сообщили «Фонтанке» очевидцы. По их словам, женщина шла по тротуару с прогулочной коляской, в которой была ее двухлетняя дочь. Глыба льда с крыши упала именно на ребенка. Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса. Девочка получила травму головы.

По данным «Фонтанки», ребенка увезли в больницу имени Раухфуса.

Кровлю дома чистили в воскресенье, 17 декабря. На месте работают сотрудники следственного комитета.

несчастный случай