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В Беларуси вынесли еще один обвинительный приговор за финансирование экстремистского формирования

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вынесли еще один обвинительный приговор за финансирование экстремистского формирования «Полк имени Кастуся Калиновского». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.
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Источник: AP 2023

Уголовное дело рассматривалось в Минском областном суде. Гособвинение поддерживала Генпрокуратура. Установлено, что обвиняемый совершил в пользу экстремистского формирования 10 банковских переводов на общую сумму более Br1,2 тыс.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд признал обвиняемого виновным в финансировании деятельности по вербовке, обучению, иной подготовке и использованию граждан Беларуси, а также постоянно проживающих в Беларуси лиц без гражданства для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, вооруженных конфликтах и военных действиях при отсутствии признаков наемничества.

Обвиняемый приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.