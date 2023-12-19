В Беларуси вынесли еще один обвинительный приговор за финансирование экстремистского формирования

Уголовное дело рассматривалось в Минском областном суде. Гособвинение поддерживала Генпрокуратура. Установлено, что обвиняемый совершил в пользу экстремистского формирования 10 банковских переводов на общую сумму более Br1,2 тыс.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд признал обвиняемого виновным в финансировании деятельности по вербовке, обучению, иной подготовке и использованию граждан Беларуси, а также постоянно проживающих в Беларуси лиц без гражданства для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, вооруженных конфликтах и военных действиях при отсутствии признаков наемничества.
Обвиняемый приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.