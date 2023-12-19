В Москве двоих рабочих насмерть придавил упавший на бытовку железобетонный блок

«На строительном объекте на Ереванской улице произошло падение железобетонных блоков на строительную бытовку, в которой находились два человека. От полученных травм мужчины погибли», — говорится в сообщении.
На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев. «Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре округа», — добавили в надзорном ведомстве столицы.