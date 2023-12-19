В Москве двоих рабочих насмерть придавил упавший на бытовку железобетонный блок

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Железобетонный блок упал на бытовку на стройке на Ереванской улице в Москве, в результате погибли двое находящихся в ней рабочих. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.