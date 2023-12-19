Власти пообещали помочь семье бойца, оставившего надпись в Марьинке

«Семью нашего героя из Батайска не бросим. Представители областной и местной власти, единороссы на связи с семьей Рудакова Романа», — написал Ищенко. Он добавил, что семье погибшего военнослужащего «сейчас очень тяжело» и обстоятельства произошедшего с Рудаковым пока не известны.