Воронежцы сообщили о проблемах с бензином на заправках крупной сети

Во вторник, 19 декабря, пользователи сообщили в социальных сетях, что в Воронежской области на некоторых заправках сети «Татнефть» возник дефицит топлива. Якобы из-за неубранного снега бензовозы не могут проехать до АЗС. На опубликованных снимках видно, что на одной конкретной заправке отсутствует бензин марок АИ-95 и АИ-92. Дизельное топливо в наличии есть.