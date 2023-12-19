Воронежцы сообщили о проблемах с бензином на заправках крупной сети

Во вторник, 19 декабря, пользователи сообщили в социальных сетях, что в Воронежской области на некоторых заправках сети «Татнефть» возник дефицит топлива. Якобы из-за неубранного снега бензовозы не могут проехать до АЗС. На опубликованных снимках видно, что на одной конкретной заправке отсутствует бензин марок АИ-95 и АИ-92. Дизельное топливо в наличии есть.
— Со слов работников заправок, бензовозы не могут добраться из-за неочищенных дорог. Я сегодня видел несколько АЗС этой сети без бензина. А началось это три-четыре дня назад, — рассказал автор поста.
По телефону горячей линии сети АЗС «Татнефть» корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что не обладают информацией о наличии топлива на региональных станциях — только о его ассортименте.
В пресс-службе компании, в свою очередь, заявили, что смогут дать комментарий по ситуации с топливом на АЗС в течение трех дней.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что небывалые снегопады и припаркованные на проезжей части автомобили помешали доставке продуктов в некоторые магазины. Кроме того, на контейнерных площадках в городе скопились горы мусора. Губернатор Александр Гусев назвал случившееся безобразием, подчеркнул, что к проблеме уже подключилась Госжилинспекция, и поручил в течение трех дней решить проблему.