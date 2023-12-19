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Следователи проведут проверку по факту обрушения балконов в центре Воронежа

Воронежский СУСК заинтересовался историей с обрушением балконов на улице Пушкинской.
Следователи проведут проверку по факту обрушения балконов в центре Воронежа
Источник: УК Ленинского района

Следователи воронежского СУСКа заинтересовались сообщениями в соцсетях об обрушении двух балконных плит во дворе дома № 18 по улице Пушкинской. В результате ЧП под обломками бетонных конструкций оказались несколько припаркованных машин. Только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв — плиты упали глубокой ночью.

Следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой установят обстоятельства, содержащиеся в публикациях.

— Будет дана правовая оценка действиям управляющей компании и администрации района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЖКХ