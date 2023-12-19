Следователи проведут проверку по факту обрушения балконов в центре Воронежа

Следователи воронежского СУСКа заинтересовались сообщениями в соцсетях об обрушении двух балконных плит во дворе дома № 18 по улице Пушкинской. В результате ЧП под обломками бетонных конструкций оказались несколько припаркованных машин. Только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв — плиты упали глубокой ночью.
Следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой установят обстоятельства, содержащиеся в публикациях.
— Будет дана правовая оценка действиям управляющей компании и администрации района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.