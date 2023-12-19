Методичка для альфонсов. Мужчина после просмотра сериала написал заявление на узбекскую актрису с требованием оплатить его лечение. Видео

«Меня вызвали в РОВД. Оказывается, на меня написали заявление. Один зритель во время просмотра сериала сильно разнервничался, у него поднялось давление, а купить лекарства и уколы у него нет возможности. И так как виной всему этому была сцена со мной, он решил, что я должна оплатить ему лечение», — рассказала актриса у себя в соцсетях.