Методичка для альфонсов. Мужчина после просмотра сериала написал заявление на узбекскую актрису с требованием оплатить его лечение. Видео

Этот интересный случай произошел на днях. В соцсетях распространилось видео, на котором неизвестная актриса, сыгравшая роль келинки Лобар в отечественном сериале «Альфонс или охотник за удачей», рассказала, что на нее поступило заявление в милицию от телезрителя, который требовал компенсировать ущерб его здоровью.
«Меня вызвали в РОВД. Оказывается, на меня написали заявление. Один зритель во время просмотра сериала сильно разнервничался, у него поднялось давление, а купить лекарства и уколы у него нет возможности. И так как виной всему этому была сцена со мной, он решил, что я должна оплатить ему лечение», — рассказала актриса у себя в соцсетях.
Очень интересно, что в комментариях знакомые с сериалом люди всерьез осудили поступок героини актрисы и высказали солидарную с заявителем позицию. Другие интернет-пользователи назвали это пиаром. Часть комментаторов также написала, что это заявление — яркая иллюстрация сюжета фильма: какой сериал — такие и зрители.