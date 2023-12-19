Один человек погиб на пожаре у Нижегородской ярмарки

Один человек погиб на пожаре в доме около Нижегородской ярмарки 19 декабря, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Напомним, сообщение о возгорании в квартире дома № 2 в переулке Портовый поступило к спасателям сегодня около 10:00. Пожарные эвакуировали из здания 28 человек, в том числе 2 детей.
Однокомнатная квартира на первом этаже полностью выгорела. На окнах стояли решётки, спасателям пришлось их срезать.
«Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. С помощью масок удалось спасти трех человек», — рассказали в МЧС.