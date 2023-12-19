Аэропорт Внуково временно закрыли для полетов

«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется. Выпуск ВС (воздушных судов) временно не осуществляется», — сообщили в аэропорту (цитата по «РИА Новости»).