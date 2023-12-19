Пропавшего 18-летнего астанчанина нашли в компьютерном клубе

Поисками молодого человека занимались личный состав ДП Астаны и приданные силы. Стражи порядка проверили места массовой концентрации людей — хостелы и гостиницы, а также установили круг связей пропавшего парня и просмотрели камеры видеонаблюдения. В ходе проверки полицейские установили, что астанчанин выехал из столицы в Караганду, а затем в Алматинскую область.