Игорь Кобзев озвучил условие для расторжения контракта по школе на Багратиона

По его словам, на этапе проектирования школы УКС запросил и получил технические условия, но, как он предполагает, УКС не согласовал рабочую документацию у «Иркутсктеплоэнерго» и «Водоканала». Игорь Голубев подчеркнул, что с момента начала стройки прошло два года, однако ситуация никак не решается в данном направлении. При этом в мэрии Иркутска подчеркнули, что все технические условия для подключения объекта к инженерным сетям есть.