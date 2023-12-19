Игорь Кобзев озвучил условие для расторжения контракта по школе на Багратиона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что контракт по строительству школы на Багратиона в Иркутске будет расторгнут в случае увеличения его стоимости на 30%. Сейчас на возведение объекта уже потребуется более 2,5 млрд рублей, передает ИА IrktsкMedia.
«Стоимость была одна — чуть более 1,7 млрд рублей. Сегодня, чтобы сдать объект уже нужно точно более 2,5 млрд рублей. Кто эти деньги заплатит? Мы все должны понимать, если мы идем на изменение контракта, на его увеличение, если эта цена будет больше 30%, то это точно расторжение контракта. Других вариантов нет».
Напомним, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также подрядчик и заказчик по школе на Багратиона — СПМК-7 и МКУ УКС — встречались для определения вариантов и сроков достройки образовательного учреждения. Как стало известно ИА IrkutskMedia, прокуратурой Иркутской области и Федеральным инспектором администрации рекомендовано расторгаться в одностороннем порядке, так как судебное расторжение может существенно затянуть сроки строительства. Поэтому глава региона поручил начать соответствующую процедуру.
Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что между заказчиком и подрядчиком ведутся судебные разбирательства по вопросу оплаты дополнительного объема работ.
Ранее прежний генеральный директор компании «СПМК-7» Алексей Красноштанов заверил, что школа на улице Багратиона откроет свои двери в декабре 2023 года, если никто не будет мешать. Позже главный инженер СПМК-7 Игорь Голубев рассказал о невозможности устройства сетей канализации, водо— и теплоснабжения на территории будущей школы на улице Багратиона в Иркутске.
По его словам, на этапе проектирования школы УКС запросил и получил технические условия, но, как он предполагает, УКС не согласовал рабочую документацию у «Иркутсктеплоэнерго» и «Водоканала». Игорь Голубев подчеркнул, что с момента начала стройки прошло два года, однако ситуация никак не решается в данном направлении. При этом в мэрии Иркутска подчеркнули, что все технические условия для подключения объекта к инженерным сетям есть.
Между тем в феврале Следком организовал проведение доследственной проверки по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Спустя месяц по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «УКС г. Иркутск» при контроле за исполнением обязательств СПМК-7 в рамках муниципального контракта на строительство школы по улице Багратиона было возбуждено уголовное дело о халатности.