В издательство «Захаров» пришли с обысками в рамках дела, возбужденного против Акунина

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года живет в Лондоне.