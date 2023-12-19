В издательство «Захаров» пришли с обысками в рамках дела, возбужденного против Акунина

«Обыски проводятся в рамках дела, возбужденного в отношении Бориса Акунина по двум статьям — за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России», — сказал собеседник агентства.
В Telegram-канале издательства также ранее заявили об обысках. «В издательство “Захаров” пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно», — говорится в сообщении.
Издательство, основанное 1 марта 1998 года, открыло имя Бориса Акунина и с тех пор эксклюзивно издает его книги.
Накануне Следственный комитет возбудил против Акунина дело за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России. Следствие будет добиваться заочного ареста Акунина по данному делу.
Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года живет в Лондоне.