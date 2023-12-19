Человек погиб в горящей квартире на проспекте Луначарского в Петербурге

Пожар произошел в двухкомнатной квартире в Выборгском районе Северной столицы. Возгорание на проспекте Луначарского случилось около 11 часов 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.
— В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка на площади два квадратных метра, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Пожарные справились с огнем примерно через 40 минут: в 11:42 пламени уже не было. На месте возгорания нашли тело человека. Предполагается, что это был жилец квартиры.
На тушение огня выезжали три пожарные машины и 15 профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства возгорания будут выяснять дознаватели.
Напомним, в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали парня, который запускал квадрокоптер. Нарушителя отвезли в отдел полиции для разбирательств.