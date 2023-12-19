В Сырдарье вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды, присвоившим более $180 тысяч

Согласно приговору Гулистанского городского суда по уголовным делам, руководитель компании был приговорен к 8 годам 4 месяцам лишения свободы, еще один член преступной группы — к 8 годам 2 месяцам лишения свободы. Третий участник преступной группы получил 3 года лишения свободы с учетом того, что она женщина и степени ее участия в преступлении.