В Сырдарье вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды, присвоившим более $180 тысяч

Согласно судебным документам, 31-летний мужчина, проживающий в Баявутском районе Сырдарьинской области, создал компанию вместе с несколькими лицами. После они убеждали граждан, что смогут приумножать их деньги через биржу. Люди, поверившие в это, вкладывали свои деньги суммой до $30 тысяч.
Однако спустя несколько месяцев, когда признаков дохода не последовало, потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы.
В ходе проверки было установлено, что договоры, заключенные с гражданами, нигде не были зарегистрированы, а деньги не были переведены на счет компании.
Несмотря на то, что данный вид деятельности считается незастрахованным, мошенники уверяли граждан, что в случае банкротства компании их средства будут застрахованы.
Таким образом, обманным путем они получили от граждан с разных регионов $174,9 тыс и 129 млн сумов, которые потратили на собственные нужды.
Отмечается, что среди членов преступной группы были директора городских страховых центров города Янгиера и Сырдарьинской области.
В суде глава финансовой пирамиды признал себя виновным и заявил, что люди принесли деньги добровольно и что он не знает, сколько денег он получил от каждого из потерпевших.
Согласно приговору Гулистанского городского суда по уголовным делам, руководитель компании был приговорен к 8 годам 4 месяцам лишения свободы, еще один член преступной группы — к 8 годам 2 месяцам лишения свободы. Третий участник преступной группы получил 3 года лишения свободы с учетом того, что она женщина и степени ее участия в преступлении.
Обвиняемые также должны выплатить компенсацию потерпевшим.