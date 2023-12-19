Среди педагогов в Кызылорде нашли психически больных и сводников

«Учащиеся оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр. В 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустроены лица, имевшие судимость и состоящие на “Д” учете в медучреждениях».