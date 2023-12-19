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Забрал для хозяйственных нужд: крымчанин попался на краже дорожного знака

Крымчанин украл дорожный знак «Зона транспортной безопасности».
Забрал для хозяйственных нужд: крымчанин попался на краже дорожного знака
Источник: ГУ МВД

В Джанкое 24-летнего местного жителя подозревают в краже дорожного знака «Зона транспортной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Во время непогоды на одной из дорог в Джанкойском районе упал знак «Зона транспортной безопасности». В какой-то момент он исчез. Полицейские нашли подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний молодой человек. Крымчанин рассказал, что увидел знак, лежащий на обочине, и решил забрать его для хозяйственных нужд.

Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — обязательство о явке, — говорится в сообщении.