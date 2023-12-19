Забрал для хозяйственных нужд: крымчанин попался на краже дорожного знака

В Джанкое 24-летнего местного жителя подозревают в краже дорожного знака «Зона транспортной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Во время непогоды на одной из дорог в Джанкойском районе упал знак «Зона транспортной безопасности». В какой-то момент он исчез. Полицейские нашли подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний молодой человек. Крымчанин рассказал, что увидел знак, лежащий на обочине, и решил забрать его для хозяйственных нужд.
Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — обязательство о явке, — говорится в сообщении.