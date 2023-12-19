Била в живот и голову: в Калининграде 30-летняя женщина бросилась с ножом на 82-летнюю соседку

В Калининграде 30-летняя женщина напала на 82-летнюю соседку и порезала её ножом. Об этом «Клопс» рассказали в региональном УМВД.
ЧП произошло во вторник, 19 декабря, около 9:00 в многоэтажке на Московском проспекте. Жительница дома взяла нож и отправилась к пожилой соседке. Та открыла дверь и получила серию ударов в голову и живот, после чего нападавшая ушла к себе в квартиру.
Раненая женщина сумела позвонить старшему по дому и рассказать о случившемся. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию.
Как пояснил источник в экстренных службах региона, пожилую калининградку увезли в БСМП с множественными колото-резаными ранками головы и шеи, проникающим ножевым ранением живота. У неё также травмы головы, подозрение на сотрясение мозга.
«Нападавшую задержали сотрудники полиции, она находилась у себя дома. У женщины изъяли ножи. Подозреваемую доставили в отдел полиция, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося и мотивы нападавшей», — пояснили в региональном УМВД.