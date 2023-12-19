Била в живот и голову: в Калининграде 30-летняя женщина бросилась с ножом на 82-летнюю соседку

ЧП произошло во вторник, 19 декабря, около 9:00 в многоэтажке на Московском проспекте. Жительница дома взяла нож и отправилась к пожилой соседке. Та открыла дверь и получила серию ударов в голову и живот, после чего нападавшая ушла к себе в квартиру.