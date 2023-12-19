Глава самарского МЧС и его предполагаемые сообщники этапированы в Москву

Вместе с ним в столицу доставлены его предполагаемые сообщники по делу о взяточничестве — руководители ГК «Витязь» Ян Гущин и Елена Тютюнник. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.



«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об их аресте», — говорится в сообщении.



Сотрудники МВД и ФСБ задержали Олега Бойко в понедельник, 18 декабря. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, генерал Бойко покровительствовал ГК «Витязь», оказывающей услуги в области охранно-пожарной безопасности, за что спасателю была выдана кредитная карта, с которой он снимал наличные. В общей сложности, считает следствие, силовик получил более 25 млн руб.



Вместе с главой областного ГУ МЧС были задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник. Им инкриминируется ст. 291 УК РФ (дача взятки).



Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Генерал поставил не на ту карту».



Георгий Портнов.