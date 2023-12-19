Работала на трех работах. Подруга «девочки-Маугли» рассказала, какую жизнь вела подросток

Недавно выяснилось, что до переезда в двухкомнатную квартиру на Сортировке, семья девочки жила в Среднеуральском женском монастыре под шефством тогда еще схиигумена Сергия (Романова). Переехать пришлось после того, как Романова арестовали, а монахинь вынудили покинуть стены монастыря. С тех пор ребенок жил в условиях, которые даже приемлемыми язык не повернется назвать: в квартире царила антисанитария, за долги отключили газ, воду и электричество. Внутри также находилось множество религиозных атрибутов, портрет Распутина и гигантский крест, предположительно, с кладбища, от пола до потолка. Соседи также утверждают, что мать девочки таскала с кладбища не только кресты, но и еду.