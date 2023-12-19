Мать свердловской артистки, погибшей в ДТП, получит миллион

«Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда за гибель дочки в ДТП. Ее требования были удовлетворены частично. Она получит миллион, вместо двух запрашиваемых», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд».
Авария произошла в октябре 2022 года на трассе Серов-Екатеринбург. Водитель большегруза, который принадлежит ООО «Молочная благодать», выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В нем были артисты Краснотурьинского театра кукол. Тогда на месте ЧП погибли две женщины.
Силовики арестовали водителя. Позднее его отправили в колонию-поселение на три года. Мама погибшей артистки подала иск именно к ООО «Молочная благодать».