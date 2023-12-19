В Ростовской области пожилой мужчина упал с высоты семи метров и выжил. Ему на помощь пришли спасатели, сообщили Rostov.aif.ru в областной службе спасения на воде.
ЧП произошло днём 18 декабря в селе Беглица Неклиновского района. Пожилой мужчина прогуливался вдоль обрыва Миусского лимана. Внезапно произошёл обвал земли. Дончанин кубарем покатился вниз.
На выручку пришли спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде.
«Мужчина был в сознании, но испытывал сильную боль», — отметили в подразделении.
Пострадавшего уложили на носилки, подняли на поверхность берега и доставили к машине «скорой». Мужчине оказана вся необходимая помощь.
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