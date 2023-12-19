В Батайске завели уголовное дело после угроз семье бойца СВО

В Ростовской области возбудили уголовное дело после угроз, поступивших в адрес семьи бойца СВО из Батайска. Информацию об этом сегодня, 19 декабря, распространила пресс-служба управления МВД России по донскому региону.
— Полицией Батайска возбуждено уголовное по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сейчас принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленников, причастных к совершению противоправных действий, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее по этому факту была организована проверка, которую на личный контроль взял начальник ростовского главка МВД, генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.
Напомним, угрозы поступили семье бойца, оставившего послание на кирпичной стене в Марьинке. В сообщении с указанием имени и фамилии говорилось: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате». Об этом сразу стало известно общественности. Многих глубоко затронула история участника специальной операции, но появились и неизвестные, которые стали угрожать маме и брату военного.
Добавим, ранее просьбу, оставленную на кирпиче, распорядились выполнить губернатор Василий Голубев и глава Минобороны России Сергей Шойгу.