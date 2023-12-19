В Батайске завели уголовное дело после угроз семье бойца СВО

Напомним, угрозы поступили семье бойца, оставившего послание на кирпичной стене в Марьинке. В сообщении с указанием имени и фамилии говорилось: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате». Об этом сразу стало известно общественности. Многих глубоко затронула история участника специальной операции, но появились и неизвестные, которые стали угрожать маме и брату военного.