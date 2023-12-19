Пермские преступники, которые выйдут на свободу в 2024 году

Было доказано, что Зубков был лидером преступного сообщества, в его подчинении, но тоже на лидерской позиции был Олег Дьяков. В их подчинении было восемь человек. С 2014 года преступники помогали бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Для этого использовались фирмы-однодневки. По данным следствия, за год преступная группа обналичила порядка одного миллиарда рублей. Известно, что организатор сообщества Григорий Зубков является сыном Вячеслава Зубкова. В судебном процессе над Зубковым-младшим была представлена справка из главного пермского управления МВД. В ней содержалась информация о том, что Зубков-старший якобы мог поддерживать контакты с криминальным сообществом в Пермском крае и имеет кличку «Циклоп». Сам Зубков тогда опровергал эту информацию. Сейчас Вячеслав Зубков является вице-президентом Всероссийской федерации самбо.