Экс-министр строительства Самарской области оставлен под стражей

При этом сам экс-чиновник остался под стражей, так как был помещен в СИЗО по другому решению суда. Постановление вынес Шестой кассационный суд общей юрисдикции во вторник, 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Основанием для отмены решений нижестоящих инстанций стали найденные кассацией нарушения требований уголовно-процессуального закона. Например, Октябрьский районный суд ничем не подтвердил, что «обвиняемый может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».



Кроме того, инстанция формально учла совокупность положительных сведений об обвиняемом и доводы его защиты о том, что на момент рассмотрения ходатайства Николай Плаксин был отстранен от должности. При этом следствие не представило сведений, которые бы обосновали причастность бывшего чиновника к даче незаконных указаний. А факт наступления тяжких последствий от его действий остался без оценки суда.



Кроме того, областной суд не устранил существенные нарушения уголовно-процессуального закона в решении первой инстанции. Он также формально оценил доводы защиты.



Силовики задержали Николая Плаксина в апреле 2023 года. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры — здания не соответствовали требованиям проектной документации. Николай Плаксин отказался давать показания и сотрудничать со следствием. В прошлом году в связи с этим же преступлением было возбуждено аналогичное уголовное дело против руководителя Госстройнадзора Владимира Захарина.



Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Дом культуры подвел министра».



Георгий Портнов.