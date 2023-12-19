В Башкирии бухгалтер отдела МВД присвоила почти 18 миллионов рублей

Как рассказали в Следственном комитете региона, женщина вносила в реестры на зачисление денежных средств на банковские карты сотрудников недостоверные сведения о начислении себе заработной платы, после чего осуществляла зачисление денежных средств на свой банковский счет. За четыре года — с 2019-го по 2023-й — бухгалтеру таким образом удалось похитить почти 18 миллионов рублей.
Кроме того, она умудрилась перечислять зарплату лицам, не работающим в ОВД.
Сейчас по данным фактам возбуждено уголовное дело. По месту работы и месту жительства главбуха проведены обыски, на ее имущество наложен арест. Женщина отстранена от исполнения должностных обязанностей.
«При подтверждении вины сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в МВД РБ.