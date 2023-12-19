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В Налоговом комитете Узбекистана произведены задержания руководящих сотрудников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранители задержали несколько руководящих сотрудников налоговых органов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на собственный источник.

В частности, были задержаны двое сотрудников из центрального аппарата Налогового комитета — заместитель директора департамента обслуживания налогоплательщиков, начальник отдела специальной регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость управления НДС.

Еще один задержанный — бывший заведующий сектором камеральных проверок налогового управления Ташкента.

Все они подозреваются в сокрытии незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, что накануне был задержан и помещен в следственный изолятор бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов по обвинению в коррупционных преступлениях.

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