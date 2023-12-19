В Налоговом комитете Узбекистана произведены задержания руководящих сотрудников

В частности, были задержаны двое сотрудников из центрального аппарата Налогового комитета — заместитель директора департамента обслуживания налогоплательщиков, начальник отдела специальной регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость управления НДС.
Еще один задержанный — бывший заведующий сектором камеральных проверок налогового управления Ташкента.
Все они подозреваются в сокрытии незаконной предпринимательской деятельности.
Напомним, что накануне был задержан и помещен в следственный изолятор бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов по обвинению в коррупционных преступлениях.